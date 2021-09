Lombardia: massimo storico per export, 35 mld in secondo trimestre (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) - massimo storico per l'export della Lombardia, che tocca quota 35 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2021, superando anche i livelli pre-crisi. L'accelerazione sul primo trimestre (+12,9%) spinge le esportazioni oltre la media del 2019 (+9,9%), secondo l'ulimo rapporto di Unioncamere Lombardia. Crescono anche le importazioni, superando i 37 miliardi complessivi, con una riduzione del deficit commerciale a 2,7 miliardi di euro. L'export lombardo registra un incremento rispetto allo stesso trimestre del 2020 del 46,7%. Rispetto al livello medio del 2019, considerato come riferimento pre-pandemia, l'export cresce del 9,9%, superando nettamente i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) -per l'della, che tocca quota 35 miliardi di euro neldel 2021, superando anche i livelli pre-crisi. L'accelerazione sul primo(+12,9%) spinge le esportazioni oltre la media del 2019 (+9,9%),l'ulimo rapporto di Unioncamere. Crescono anche le importazioni, superando i 37 miliardi complessivi, con una riduzione del deficit commerciale a 2,7 miliardi di euro. L'lombardo registra un incremento rispetto allo stessodel 2020 del 46,7%. Rispetto al livello medio del 2019, considerato come riferimento pre-pandemia, l'cresce del 9,9%, superando nettamente i ...

