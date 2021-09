Interspac, Cottarelli lancia l'azionariato popolare: 'Vogliamo rafforzare l'Inter' (Di venerdì 24 settembre 2021) L'azionariato popolare nel calcio. 'Se non ora, quando?'. Questa la domanda lanciata da Interspac, che ha promosso un evento a Milano per parlare del tema a 360°, non soltanto per quanto riguarda i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) L'nel calcio. 'Se non ora, quando?'. Questa la domandata da, che ha promosso un evento a Milano per parlare del tema a 360°, non soltanto per quanto riguarda i ...

FBiasin : #Cottarelli non si nasconde: “L’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di andare al controllo della società”. #interspac - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Cottarelli': Per il suo intervento a 'Se non ora quando?', seminario sull'azionariato popolare nel calcio promosso da… - eia58 : RT @FBiasin: #Cottarelli non si nasconde: “L’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di andare al controllo della società”… - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Cottarelli: «Obiettivo Interspac è arrivare a controllo Inter» - RadioSportiva : Cottarelli ha presentato il progetto. Far partecipare i tifosi alle quote del capitale del club che amano. Un model… -