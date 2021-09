GF Vip 6 | inquilino pronto a querelare e abbandonare la casa | il retroscena

Advertising

DonnaGlamour : Panico al GF Vip, un inquilino della Casa rischia di soffocare: interviene la Cipriani -

Ultime Notizie dalla rete : Vip inquilino

Inews24

L'del GFè inviso a molti soprattutto alla luce del comportamento avuto con l'ormai ex fidanzata Valentina Nulli. Ma non è certo detta l'ultima parola. Per il resto, quali saranno i ...Panico nella Casa del GF, ma ci pensa Francesca Cipriani: ecco la scena. Nella Casa del Grande Fratellostava per accadere un scena bruttissima, ma grazie all'intervento tempestivo di una concorrente il peggio è stato evitato. Nicola Pisu stava per soffocare, ma Francesca Cipriani ha evitato che ciò ...Nella casa del GF Vip 6 sarebbe pronta a scoppiare una bomba: un inquilino è pronto a sporgere querela e abbandonare il programma.Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda il 24 settembre ...