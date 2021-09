F1 | risultati prove libere 1 GP Russia 2021 | Bottas il più veloce davanti a Hamilton | quarto Leclerc

(Di venerdì 24 settembre 2021) Idella prima sessione didel Gran Premio didi Formula 1. Sul circuito di Sochi, ad aggiudicarsi il miglior tempo è Valtteri, che con gomma dura ferma il cronometro sul tempo di 1:34.427. Seconda l’altra Mercedes di Lewis, staccato di 0.211), mentre terza è la Red Bull Max Verstappen (+0.227). Ottima quarta posizione per la Ferrari, che con Charles(con gomma soft) trova un bel passo gara e chiude con 690 millesimi di ritardo dal leader. Bene anche Carlos Sainz, settimo (+1.384) dietro a Sebastian Vettel (+1.354) e Pierre Gassly (+1.367). Di seguito la classifica dei tempi delle1. RIVIVI IL LIVE DELLE...

Advertising

gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? La top 10 a Sochi dopo le #FP1 I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? La top 10 a Sochi dopo le #FP1 I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 a Sochi dopo le #FP1 I risultati ? - sportface2016 : #Formula1 #RussianGP, i risultati delle prove libere 1: #Bottas il più veloce davanti a #Hamilton, poi… - Sport_Fair : Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del #RussianGP #Mercedes on fire sul circuito di #Sochi Sorpre… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati prove

Sportface.it

...ha portato arilevanti, fanno sapere le forze dell'ordine che stanno indagando sul caso. Nei giorni scorsi un uomo di 40 anni era stato fermato come unico sospettato, ma non avendoa ......è una cosa positiva (...) significa evitare di giungere ad una conclusione prima di averne le. il cambiamento climatico è diventato gradualmente un'opinione politica a prescindere dai...Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 24 settembre, con il GP di Russia, valido come quindicesima prova del calendario. Stamane si è appena conclusa la prima delle tre consuete sessioni de ...Formula 1, i risultati delle prove libere 1 del Gran premio di Russia 2021 a Sochi: Bottas il più veloce davanti a Hamilton, quarto Leclerc.