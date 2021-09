Chi sono i figli di Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco chi sono e cosa fanno Giovanni e Pietro, i figli di Maurizio Crozza, uno dei comici, imitatori e conduttori televisivi più celebri della televisione italiana. Maurizio Crozza e Carla Signoris, la donna con cui il celebre comico italiano è sposato dal 1991, hanno due figli, Giovanni e Pietro, la loro gioia e il loro più grande orgoglio. Il primogenito di Maurizio ha scelto di seguire le orme del padre ed entrambi i suoi figli sono apparsi nell'edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch. Giovanni vanta alcune partecipazioni in film come Il traditore e Lasciami Andare e ha debuttato ufficialmente in televisione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco chie cosa fanno, idi, uno dei comici, imitatori e conduttori televisivi più celebri della televisione italiana.e Carla Signoris, la donna con cui il celebre comico italiano è sposato dal 1991, hanno due, la loro gioia e il loro più grande orgoglio. Il primogenito diha scelto di seguire le orme del padre ed entrambi i suoiapparsi nell'edizione 2010 diAlive in diversi sketch.vanta alcune partecipazioni in film come Il traditore e Lasciami Andare e ha debuttato ufficialmente in televisione ...

