Whirlpool | Giorgetti ottiene sospensione fino al 15 10

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha accolto la proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, per una sospensiva della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito di Napolial 15 ottobre ...

La procedura di licenziamento aperta daper lo stabilimento di Napoli , in scadenza il 29 settembre , è stata sospesa fino al 15 ... Giancarlo- di riconversione industriale. Val la ...ha accolto la proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, per una sospensiva della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito di Napoli fino al 15 ottobre ...La prospettiva annunciata al tavolo di oggi al Mise presieduto dal ministro Giorgetti. Cauta la Uilm: chiediamo preliminarmente di conoscere i nomi degli imprenditori ...Whirlpool ha accolto la proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per una sospensiva della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito di Napoli fino al 15 ottobre pe ...