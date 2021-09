Torino - Lazio 1 - 1 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Lazio ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoLazio #SFT - Agenzia_Ansa : SERIE A| Sampdoria Napoli 0-4 e Torino Lazio 1-1 Azzurri al comando da soli. A Genova doppietta di Osimhen e gol di… - gilnar76 : ?? [GOL DI IMMOBILE IN LIVE] NAPOLI DI-SU-MA-NOOO?? SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 | TORINO-LAZIO 1-1 #Asroma #Forzaroma #Roma… - maxiritrosi : #SerieA Fecha 5 Finales Sampdoria 0 Napoli 4 Torino 1 Lazio 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

Marko Pjaca ci ha preso gusto, ma alstavolta non basta con la. Finisce 1 - 1, verdetto che va un po' stretto alla squadra di Juric. Come nella trasferta con il Sassuolo, il croato entra e segna. Sforzo vanificato dal rigore ...- Finisce 1 - 1 la gara tra Toro e: Pjaca porta avanti i granata nella ripresa, l'ex Immobile lo riprende nel recupero grazie a un rigore battuto in modo impeccabile (fallo di Djidji, fin ...Reina: 7 Primo tempo abbastanza in tranquillità dove gioca quasi come playmaker difensivo per via del pressing del Torino. A pochi minuti dalla fine si supera su Sanabria deviando sulla traversa una f ...La Lazio acciuffa il pari all'ultimo. Immobile dal dischetto risponde a Pjaca e regala ai suoi un punto insperato fino a poco prima del triplice fischio di Abisso. Ai microfoni di Sky ...