(Di giovedì 23 settembre 2021)dopo le tensioni tra Parigi e Washington scoppiate per l’alleanza AUKUS firmata da USA, Regno Unito e Australia. La Casa Bianca ha riferito che laè stata amichevole. Dopo il colloquio, Parigi ha annunciato il ritorno a Washington dell’Philippe Etienne.: cos’è successo? Primi segnali di distensione tra Parigi e

Advertising

mcc43_ : Nessun paese UE si è schierato con #Francia 'L’autonomia strategica europea è una favola, il massimo a cui si può a… - Billa42_ : Telefonata Macron-Biden: ambasciatore francese tornerà a DC - transnazionale : Macron-Biden, amici come prima: la telefonata della pace. Ma Johnson punzecchia... #spaziotransnazionale informa - Radio1Rai : I ministri degli esteri di Usa e Francia si vedono all’Onu. Sul tavolo la crisi dei sottomarini forniti all’Austral… - euronewsit : Macron-Biden, amici come prima: la telefonata della pace. Ma Johnson punzecchia... Appianate le divergenze tra Fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Telefonata Macron

NEW YORK - Sul caso della beffa del sottomarino nucleare che aveva raffredato la settimana scorsa i rapporti tra Usa e Francia, ladistensiva di ieri tra i presidenti Biden e, ha prodotto che oggi all'Onu si incontreranno i ministri degli Esteri di Usa e Francia, per chiudere la crisi tra Parigi e Washington ...Prima dellaaveva fatto sapere di aspettarsi "chiarimenti" sulla scelta americana di tenere un alleato europeo all'oscuro di discussioni portanti sulla cooperazione nell'Indo - ...NEW YORK - Sul caso della beffa del sottomarino nucleare che aveva raffredato la settimana scorsa i rapporti tra Usa e Francia, la telefonata distensiva di ieri tra i presidenti Biden e Macron, ha pro ...Il presidente americano telefona all’Eliseo: "Parigi e l’Europa restano partner strategici". Ma Johnson attacca il capo di stato francese ...