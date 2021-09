Siracusa | truffe in danno di istituti religiosi e case di riposo | fermata banda

(Di giovedì 23 settembre 2021)– I Carabinieri del Comando Provinciale di, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella persona del Procuratore Aggiunto Dottor Fabio Scavone e del sostituto Procuratore Dott. Salvatore Grillo, hanno sottoposto all’obbligo di dimora 7 soggetti (4 residenti nelno e 3 nel torinese) ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diindidi. Sono in corso le ricerche di un ulteriore soggetto destinatario della citata misura. L’attività concerne 148perpetrate dal 5 settembre 2014 al 5 febbraio 2019 da un gruppo organizzato e caratterizzate da modalità operative ...

Decine di persone sono indagate tra Siracusa e Torino, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di oltre 150 truffe a istituti religiosi e case di riposo di tutt'Italia.