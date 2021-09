Sampdoria, D’Aversa: «Sconfitta esagerata. Loro più concreti sotto porta» (Di giovedì 23 settembre 2021) Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in seguito alla Sconfitta contro il Napoli: le dichiarazioni Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la Sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole a DAZN. «Diciamo che dispiace per la Sconfitta che dal punto di vista dei numeri è esagerata. Lo dicono i numeri: abbiamo più possesso palla del Napoli. Abbiamo fatto meglio di altri in questo frangente. Ma anche le circostanze di occasioni da gol. Loro sono stati più concreti ed efficaci. Il Napoli è in fiducia, ha giocatori di qualità mentalmente in fiducia. Quando commetti degli errori vieni castigati. Ma credo che nel primo tempo avremmo meritato un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Roberto, allenatore della, ha parlato in seguito allacontro il Napoli: le dichiarazioni Roberto, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo lacontro il Napoli. Queste le sue parole a DAZN. «Diciamo che dispiace per lache dal punto di vista dei numeri è. Lo dicono i numeri: abbiamo più possesso palla del Napoli. Abbiamo fatto meglio di altri in questo frangente. Ma anche le circostanze di occasioni da gol.sono stati piùed efficaci. Il Napoli è in fiducia, ha giocatori di qualità mentalmente in fiducia. Quando commetti degli errori vieni castigati. Ma credo che nel primo tempo avremmo meritato un ...

