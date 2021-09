Roma - Udinese 1 - 0: tabellino, statistiche e marcatori (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma - Vittoria della Roma: 1 - 0 sull' Udinese . A decidere è la marcatura messa a segno da Abraham nella prima frazione di gioco. Nei minuti finali, rosso a Pellegrini per doppia ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021)- Vittoria della: 1 - 0 sull'. A decidere è la marcatura messa a segno da Abraham nella prima frazione di gioco. Nei minuti finali, rosso a Pellegrini per doppia ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - FianteAlighieri : @headandheart__ Sì poi dopo la sosta avremo la Roma, ma per me big o meno so tutte da giocare, è un bel campionato,… - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Domenica 26 Settembre #SerieA ???? (12:30) Juventus ?? Sampdoria (15:00) Empoli ?? Bologna (15… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 @albese5 @jerryscottismo Villar secondo Mourinho non é un giocatore da Roma. Pino, con tutto il risp… -