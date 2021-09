Roma, Calenda a Tgcom24: "Serve almeno un termovalorizzatore" (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma necessita di almeno un termovalorizzatore. E' quanto sostiene il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, intervistato da Paolo Liguori durante il programma 'Fatti e Misfatti'. 'Le città devono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021)necessita diun. E' quanto sostiene il candidato sindaco diCarlo, intervistato da Paolo Liguori durante il programma 'Fatti e Misfatti'. 'Le città devono ...

Advertising

GigiPadovani : Comunali Roma, Calenda-Gualtieri-Michetti-Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero.… - fattoquotidiano : ELEZIONI ROMA: ECCOLO IL RINNOVAMENTO DI CALENDA “Se fossi eletto sindaco? Vorrei subito Guido Bertolaso commissar… - fattoquotidiano : “Se fossi eletto sindaco? Vorrei subito Guido Bertolaso commissario straordinario e vicesindaco al decoro urbano. L… - danielarom12570 : RT @Animal_Genocide: #Roma, una numerosa famiglia di cinghiali a spasso in strada in via Trionfale in pieno giorno: denuncia di Calenda htt… - alkhimiyah : RT @Moonlightshad1: Dite a #calenda che il referendum è il dispositivo democratico per eccellenza, è quello che ha permesso all'Italia di l… -