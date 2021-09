Roma, Bernaudo “Via Togliatti diventi Via della Libertà” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Così come c’è stata la condanna a qualsiasi apologia fascista e nazista, anche il comunista Palmiro Togliatti non ha più alcun titolo ad avere dedicata una via a Roma”. Lo ha detto Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per i liberisti italiani, che è sceso in piazza per chiedere il cambio di denominazione della strada. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) “Così come c’è stata la condanna a qualsiasi apologia fascista e nazista, anche il comunista Palmironon ha più alcun titolo ad avere dedicata una via a”. Lo ha detto Andrea, candidato sindaco diper i liberisti italiani, che è sceso in piazza per chiedere il cambio di denominazionestrada. abr/mrv/red su Il CorriereCittà.

Roma, Bernaudo "Il Comune imprenditore ha fallito" Così Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per i Liberisti Italiani, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Il risultato della differenziata spinta, ...

Roma, Bernaudo “Il Comune imprenditore ha fallito” sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 Viale Togliatti diventa per un giorno viale delle Libertà I Liberisti Italiani capitanati dal candidato sindaco Andrea Bernaudo questa mattina si sono dati appuntamento in viale Palmiro ...

