Roma, auto distrutte a colpi di mazza nel parcheggio di Ponte Milvio: arrestato un uomo (Di giovedì 23 settembre 2021) arrestato dalla Polizia di Stato l'autore di numerosi danneggiamenti per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale e lo denuncia per aver colpito con due mazze di ferro le autovetture in ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021)dalla Polizia di Stato l're di numerosi danneggiamenti per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale e lo denuncia per averto con due mazze di ferro levetture in ...

Advertising

matteosalvinimi : Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Que… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - MediasetTgcom24 : Famiglia di cinghiali passeggia a Roma tra le auto: foto fanno giro dei social #21settembre - leggoit : Roma, auto distrutte a colpi di mazza nel parcheggio di Ponte Milvio: arrestato un uomo - romatoday : Roma Nord: armato di mazzette danneggia le auto in sosta davanti al commissariato -