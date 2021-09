Perché Reazione a Catena oggi, 23 settembre 2021, non è in onda? (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono gli ultimi giorni di messa in onda di Reazione a Catena, il quiz estivo di Raiuno condotto da tre anni da Marco Liorni. Eppure, oggi, giovedì 23 settembre 2021, il programma non è andato in onda, lasciando perplessi i telespettatori che di solito si sintonizzano per giocare con le catene del programma. Come mai Reazione a Catena oggi non è in onda? Il motivo è presto detto: il qui ha infatti lasciato posto alla cerimonia in diretta della restituzione della bandiera italiana da parte degli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, al Quirinale ed alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una cerimonia che si conclude dopo le 19:00, troppo tardi per ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono gli ultimi giorni di messa indi, il quiz estivo di Raiuno condotto da tre anni da Marco Liorni. Eppure,, giovedì 23, il programma non è andato in, lasciando perplessi i telespettatori che di solito si sintonizzano per giocare con le catene del programma. Come mainon è in? Il motivo è presto detto: il qui ha infatti lasciato posto alla cerimonia in diretta della restituzione della bandiera italiana da parte degli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, al Quirinale ed alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una cerimonia che si conclude dopo le 19:00, troppo tardi per ...

