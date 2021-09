Lega spaccata in Aula? Salvini a La7 si dice “orgoglioso”: “Il nostro partito non è una caserma” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il 50% della Lega non si è presentato in Aula per votare il decreto sul green pass? Ma io sono orgoglioso di questo, perché siamo un movimento libero. I parlamentari della Lega, a differenza di altri che per ipocrisia stanno zitti, sono liberi“. Così si pronuncia in una intervista esclusiva a “Tagadà” (La7) il leader della Lega, Matteo Salvini, che aggiunge: “Siamo in un momento di buio, in cui chiunque esprima un ragionamento o faccia una domanda, viene additato come un matto, un no vax, un untore. Io sono vaccinato con due dosi e ho il green pass, ma chiedo i tamponi rapidi gratuiti per i lavoratori. Noi chiediamo che i poliziotti possano fare i poliziotti”. E continua: “C’è una sola Lega con un segretario orgoglioso di guidare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il 50% dellanon si è presentato inper votare il decreto sul green pass? Ma io sonodi questo, perché siamo un movimento libero. I parlamentari della, a differenza di altri che per ipocrisia stanno zitti, sono liberi“. Così si pronuncia in una intervista esclusiva a “Tagadà” (La7) il leader della, Matteo, che aggiunge: “Siamo in un momento di buio, in cui chiunque esprima un ragionamento o faccia una domanda, viene additato come un matto, un no vax, un untore. Io sono vaccinato con due dosi e ho il green pass, ma chiedo i tamponi rapidi gratuiti per i lavoratori. Noi chiediamo che i poliziotti possano fare i poliziotti”. E continua: “C’è una solacon un segretariodi guidare un ...

