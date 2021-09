GF Vip | Montano lascia la casa e incontra Draghi e Matterella “Rientrerà…”

Advertising

usatoscherma : RT @ultimenews24: Gf Vip 6, Aldo Montano lascia la casa. Ma solo temporaneamente, si legge sul profilo Facebook del reality in onda su Cana… - ultimenews24 : Gf Vip 6, Aldo Montano lascia la casa. Ma solo temporaneamente, si legge sul profilo Facebook del reality in onda s… - sportli26181512 : Antonella Mosetti contro Montano: 'Meraviglioso? Ora sì, merito mio. Solo io so chi è davvero...' FOTO: Nuova punta… - infoitsport : Grande Fratello Vip 6: Aldo Montano esce temporaneamente dalla Casa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Montano

Commenta per primo Nuova puntata del Grande Fratelloe nuova ondata di polemiche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Questa volta a farne le spese è stato Aldoche durante la diretta è stato elogiato dalla sorella, piombata in casa per una ...Buongiorno bollente nella Casa del Grande Fratello. Stamattina Aldoha lasciato la Casa per un impegno lasciando la parte del letto al fianco di Manuel Bortuzzo completamente vuota. Proprio per questo motivo, Lulù appena sveglia ha voluto ...Il campione olimpico di scherma, Aldo Montano, rimarrà fuori temporaneamente per ragioni istituzionali. Dubbi sullo sviluppo del reality bolla per eccellenza, il GF ...Boxpress 23 Settembre 2021 Gossip GF Vip 6: Montano lascia la casa di Grande Fratello, ecco perchè. Livorno 23 settembre 2021. Come già avevamo annunciato negli scorsi giorni, o ...