Genoa | il regalo che non ti aspetti dalla nuova proprietà!

(Di giovedì 23 settembre 2021) Oramai si sa: ilha cambiato proprietario. Enrico Preziosi ha lasciato la presidenza rossoblù dopo 18 anni e innumerevoli cambi di allenatore. Al loro posto, ci sarà un altro fondo americano, quello di 777 Partners – una società americana che si occupa di investimenti alternativi. Ed ecco che il nuovo proprietario cerca subito di entrare nei cuori dei tifosi del Grifone, con una dir poco inaspettato: biglietti gratuiti per-Hellas Verona, prossima partita per la formazione allenata da Ballardini. Ecco come laproprietà delstupisce tutti! Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il“annuncia che laproprietà 777 Partners ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblù i biglietti per la partita ...

... 'IlCFC - si legge in una nota - annuncia che la nuova proprietà 777 Partners ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblù i biglietti per la partita- Hellas Verona, in ...La nuova proprietà delsi presenta subito con unai tifosi rossoblù. La 777 Partners infatti ha deciso di rendere gratuiti i biglietti per la partita casalinga di sabato prossimo contro il Verona. Ad ...La nuova proprietà del Genoa ha deciso di rendere gratuiti i biglietti per la gara casalinga di sabato prossimo contro il Verona."Ogni tifoso avrà la possibilità di selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti -prosegue il comunicato-. Per i tifosi OVER 65, i biglietti potranno essere ri ...