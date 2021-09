Fatale un’emorragia cerebrale | è morto all’improvviso | con i suoi organi salva la vita a 7 persone

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 settembre 2021) Donazione multiorgano all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Nella notte tra lunedì e martedì si è spento all'improvviso un uomo di 46 anni per emorragia: isono stati espiantati ieri mattina, mercoledì 22 settembre, e saranno donati a diversi pazienti bisognosi e in attesa. I familiari, in un momento così drammatico, hanno deciso con grande generosità di acconsentire e dire lao permetterne una senz'altro migliore a chi soffre. Glisaranno così destinati a sette: il cuore, una parte del fegato, un rene ed entrambe le cornee andranno a pazienti di Torino, mentre i polmoni a Bologna, parte del fegato a Palermo e l'altro rene in Calabria. L’uomo, poi deceduto, G.A. residente a Vinovo, era giunto ...