F1, c’è una data per il GP di Miami: previsto per l’8 maggio 2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Mondiale di Formula 1 si arricchirà il prossimo anno di un nuovo appuntamento negli Stati Uniti d’America. Ad aprile, durante il weekend di Imola, era arrivata l’ufficialità dell’inserimento in calendario del Gran Premio di Miami, con l’A.D. Stefano Domenicali che aveva annunciato che avrebbe preso uno spazio nel secondo quarto dell’anno. Oggi è arrivata la data ufficiale: il GP della Florida avrà luogo l’8 maggio 2022. Ad annunciarlo il direttore generale Richard Cregan: “La costruzione del circuito prosegue in conformità con le attese e i tempi sono confermati“. La sede del Gran Premio sarà all’interno del campus dell’Hard Rock Stadium, casa della squadra NFL dei Miami Dolphins e del torneo di tennis Masters1000, vinto da Hubert Hurkacz sul nostro Jannik Sinner. La Florida non ospitava un Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Mondiale di Formula 1 si arricchirà il prossimo anno di un nuovo appuntamento negli Stati Uniti d’America. Ad aprile, durante il weekend di Imola, era arrivata l’ufficialità dell’inserimento in calendario del Gran Premio di, con l’A.D. Stefano Domenicali che aveva annunciato che avrebbe preso uno spazio nel secondo quarto dell’anno. Oggi è arrivata laufficiale: il GP della Florida avrà luogo l’8. Ad annunciarlo il direttore generale Richard Cregan: “La costruzione del circuito prosegue in conformità con le attese e i tempi sono confermati“. La sede del Gran Premio sarà all’interno del campus dell’Hard Rock Stadium, casa della squadra NFL deiDolphins e del torneo di tennis Masters1000, vinto da Hubert Hurkacz sul nostro Jannik Sinner. La Florida non ospitava un Gran ...

