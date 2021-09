Eitan rapito: prima udienza al via a Tel Aviv. La zia: 'Voglio riportarlo a casa' (Di giovedì 23 settembre 2021) "Voglio vedere Eitan a casa". Queste le parole di Aja Biran, la zia del piccolo Eitan all'ingresso del tribunale di Tel Aviv dove questa mattina è in programma la prima udienza della causa da lei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 settembre 2021) "vedere". Queste le parole di Aja Biran, la zia del piccoloall'ingresso del tribunale di Teldove questa mattina è in programma ladella causa da lei ...

Advertising

Giorno_Pavia : Rapito e portato in Israele, il destino di Eitan è nelle mani dei giudici - leone52641 : RT @LalliVincenzo: Incredibile tg Rainews24 ha appena affermato che piccolo Eitan è ebreo. Eitan invece è cittadino italiano e vittima di r… - LalliVincenzo : RT @AlessandraRedix: @RaiNews La cosa che mi lascia stupefatta... ma se ci sono fortissimi e fondatissimi sospetti che questo nonno abbia… - michelebelloli : RT @SecolodItalia1: “Chi ha rapito Eitan non merita compassione”. Il quotidiano israeliano Haaretz si schiera con gli italiani https://t.co… - SecolodItalia1 : “Chi ha rapito Eitan non merita compassione”. Il quotidiano israeliano Haaretz si schiera con gli italiani… -