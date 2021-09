Draghi chiede un Patto per l'Italia: "Nessuno può chiamarsi fuori" (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - Un Patto per l'Italia come avvenne nel Dopoguerra per il rilancio economico, sociale e produttivo del Paese. Mario Draghi interviene all'assemblea di Confindustria, la prima in presenza dopo lo stop della pandemia, incassa un lunghissimo applauso e una standing ovation da parte della platea degli industriali, e dal PalaEur lancia la proposta di un Patto tra le forze produttive (e non solo) del Paese, che guardi alle prossime generazioni. "Dobbiamo cominciare a pensare a un Patto economico, sociale, produttivo per il Paese - dice Draghi - ci sono tantissimi temi di cui discutiamo quotidianamente che possono essere materia di questo Patto. Possiamo inizziare a lavorare insieme su tanti capitoli", dice. "Vorrei che oggi tutti noi condividessimo una prospettiva di ... Leggi su agi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - Unper l'come avvenne nel Dopoguerra per il rilancio economico, sociale e produttivo del Paese. Mariointerviene all'assemblea di Confindustria, la prima in presenza dopo lo stop della pandemia, incassa un lunghissimo applauso e una standing ovation da parte della platea degli industriali, e dal PalaEur lancia la proposta di untra le forze produttive (e non solo) del Paese, che guardi alle prossime generazioni. "Dobbiamo cominciare a pensare a uneconomico, sociale, produttivo per il Paese - dice- ci sono tantissimi temi di cui discutiamo quotidianamente che possono essere materia di questo. Possiamo inizziare a lavorare insieme su tanti capitoli", dice. "Vorrei che oggi tutti noi condividessimo una prospettiva di ...

