DAZN, App down durante le partite: il messaggio di scuse e risarcimento (Di giovedì 23 settembre 2021) Non c'è pace per DAZN e gli utenti che tramite l'emittente streaming guardano diversi eventi sportivi, tra i quali Serie A e qualche partita di Serie B. durante lo svolgimento delle partite di oggi, valevoli per il turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio, l'applicazione è andata in down non permettendo agli abbonati di entrare e seguire le partite Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Tante le polemiche e le segnalazioni: i canali ufficiali della tv bianconera hanno emesso un messaggio con il quale si scusano e promettono un risarcimento agli utenti.

DAZN_IT : Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l'apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla. - vincywin1 : @DAZN_IT Quanto siete bravi. Ritiratevi! Con una sola partita il sistema è saltato. State uccidendo il calcio. Geni… - Luckyluciano971 : @BiboyRossi @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA @FIGC @SerieA Niente. Due fire stick l'app non funziona in nessuna delle due. F… - Monica_7023 : @lapoelkann_ Ecco... Sia su Tim Vision che sulla chiavetta Fire Stick. Sull'App del telefono invece ora funziona.… - Bennid22 : Apro l'app di Dazn e mi dice che non è disponibile nel mio paese. Quindi in che paese devo andare per vedere la serie A? @DAZN_IT -