DAZN, ancora problemi. App fuori uso, tifosi infuriati (Di giovedì 23 settembre 2021) ancora problemi per l’app di DAZN proprio mentre si giocano Torino Lazio e Sampdoria Napoli. Furia dei tifosi Brutta sorpresa per i tifosi di Torino, Lazio, Sampdoria e Napoli. L’app di DAZN, infatti, sta creando nuovi disagi proprio mentre si stanno giocando gli anticipi di questo giovedì di Serie A. “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN” è la scritta che campeggia all’apertura dell’applicazione. Si attendono aggiornamenti in merito, sperando che tutto si risolva al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021)per l’app diproprio mentre si giocano Torino Lazio e Sampdoria Napoli. Furia deiBrutta sorpresa per idi Torino, Lazio, Sampdoria e Napoli. L’app di, infatti, sta creando nuovi disagi proprio mentre si stanno giocando gli anticipi di questo giovedì di Serie A. “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su” è la scritta che campeggia all’apertura dell’applicazione. Si attendono aggiornamenti in merito, sperando che tutto si risolva al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - Corriere : Ancora problemi su Dazn, per le partite di serie A: tifosi furiosi - AngyNacchio : Dopo 30 minuti, ancora non funziona. Rimborserete tutti, vero #DAZN? - Ildragomd : RT @AleLazio2: Sono passati solo 20 minuti dall'inizio della partita e devo ancora riuscire a vedere un fotogramma. Grazie @DAZN_IT #DAZN… - Robertoro80 : @Gilmerdo Ah in Italia non c'è ancora Dazn??? -