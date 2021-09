Cristiano Ronaldo: “Ho portato mio figlio a vedere dove vivevo pensava stessi scherzando. Voglio che soffra un po’ per avere il meglio” (Di giovedì 23 settembre 2021) Cristiano Ronaldo e l’educazione dei suoi figli. Il calciatore ha parlato al Daily Mail di quanto sia importante che i suoi abbiano una vita troppo facile. Ronaldo ha tre figli nati da madri surrogate e uno con la compagna Georgina Rodriguez. Al tabloid britannico ha detto: “Hanno tutto facile. Hanno computer, hanno del buon cibo in tavola, non devono sacrificare molto per ottenere ciò che Vogliono. Ma devono essere umili. Devono lavorare sodo. Devono rispettare le persone”. Poi un aneddoto su quando ha portato Cristiano Jr il maggiore dei suoi figli a vedere il posto dove viveva da ragazzo, un monolocale a Lisbona: “Ho portato Cristiano nella mia stanzetta e ho detto: ‘Papà ha vissuto qui per due anni’. Lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)e l’educazione dei suoi figli. Il calciatore ha parlato al Daily Mail di quanto sia importante che i suoi abbiano una vita troppo facile.ha tre figli nati da madri surrogate e uno con la compagna Georgina Rodriguez. Al tabloid britannico ha detto: “Hanno tutto facile. Hanno computer, hanno del buon cibo in tavola, non devono sacrificare molto per ottenere ciò cheno. Ma devono essere umili. Devono lavorare sodo. Devono rispettare le persone”. Poi un aneddoto su quando haJr il maggiore dei suoi figli ail postoviveva da ragazzo, un monolocale a Lisbona: “Honella mia stanzetta e ho detto: ‘Papà ha vissuto qui per due anni’. Lui ...

