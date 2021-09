Cellulare, la svolta: arriva caricatore unico per smartphone, tablet e videogiochi (Di giovedì 23 settembre 2021) Cellulare e non solo, arriva il caricatore unico per smartphone, tablet, casse e videogiochi. Tra qualche anno, gli europei non avranno più la seccatura di non poter ricaricare il telefonino quando non hanno con sé il caricatore e quelli a disposizione sono incompatibili. La Commissione Europea, dopo molti anni segnati da un approccio ‘volontaristico’ nei confronti dell’industria, ha deciso di proporre una revisione della direttiva sugli apparecchi radio che imporrà, a partire da 24 mesi dall’approvazione della norma, l’adozione di una singola porta di ricarica per tutti gli smartphone, i tablet, le macchine fotografiche, le cuffie, le casse portatili e le consolle per i videogiochi. Sarà quella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021)e non solo,ilper, casse e. Tra qualche anno, gli europei non avranno più la seccatura di non poter ricaricare il telefonino quando non hanno con sé ile quelli a disposizione sono incompatibili. La Commissione Europea, dopo molti anni segnati da un approccio ‘volontaristico’ nei confronti dell’industria, ha deciso di proporre una revisione della direttiva sugli apparecchi radio che imporrà, a partire da 24 mesi dall’approvazione della norma, l’adozione di una singola porta di ricarica per tutti gli, i, le macchine fotografiche, le cuffie, le casse portatili e le consolle per i. Sarà quella ...

Advertising

StraNotizie : Cellulare, la svolta: arriva caricatore unico per smartphone, tablet e videogiochi - italiaserait : Cellulare, la svolta: arriva caricatore unico per smartphone, tablet e videogiochi - fisco24_info : Cellulare, la svolta: arriva caricatore unico per smartphone, tablet e videogiochi: La Commissione Europea rivede l… - thealgoritmo : @VickyAnnie Pensa che svolta sarebbe una app ufficiale della Chiesa© e una bella notifica push SOLO sul cellulare… - autie_vagalume : @mb_jpg Allora, io ho scaricato un file audio si tre ore sul cellulare, quindi anche senza internet, collego le cuf… -