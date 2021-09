Bayonetta 3 finalmente Un trailer gameplay in vista dell' uscita confermataper il 2022

Bayonetta 3 finalmente. Un trailer gameplay in vista dell'uscita confermata...per il 2022 (Di venerdì 24 settembre 2021) Era ora è probabilmente l'espressione giusta. Dopo anni abbiamo finalmente la possibilità di rivedere Bayonetta 3 e soprattutto di avere un assaggio del suo gameplay. Un trailer dedicato al nuovo capitolo di questa serie tutta all'insegna dell'azione ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, svelando, oltre a un nuovo look per Bayonetta, meccaniche di gioco inedite, come la possibilità di prendere il controllo dei demoni. Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch nel 2022. Maggiori informazioni sul gioco verranno comunicate in futuro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Era ora è probabilmente l'espressione giusta. Dopo anni abbiamola possibilità di rivedere3 e soprattutto di avere un assaggio del suo. Undedicato al nuovo capitolo di questa serie tutta all'insegna'azione ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, svelando, oltre a un nuovo look per, meccaniche di gioco inedite, come la possibilità di prendere il controllo dei demoni.3 arriverà su Nintendo Switch nel. Maggiori informazioni sul gioco verranno comunicate in futuro. Leggi altro...

