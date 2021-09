Ballando con le stelle 2021, rivelato il cast ufficiale del programma (Di giovedì 23 settembre 2021) Il cast di Ballando con le stelle 2021 è stato completato: ecco chi scenderà sulla pista del programma condotto da Milly Carlucci. Milly Carlucci ha finalmente completato il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2021: l'elenco completo dei partecipanti al talent show è stato rivelato dalla conduttrice, ospite di Alberto Matano ne La vita in diretta. Il programma è andato in onda in un orario inconsueto per la concomitante cerimonia tenutasi al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Ecco chi sono le star che e a partire dal prossimo 16 ottobre saranno pronte a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildicon leè stato completato: ecco chi scenderà sulla pista delcondotto da Milly Carlucci. Milly Carlucci ha finalmente completato ildicon le: l'elenco completo dei partecipanti al talent show è statodalla conduttrice, ospite di Alberto Matano ne La vita in diretta. Ilè andato in onda in un orario inconsueto per la concomitante cerimonia tenutasi al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Ecco chi sono le star che e a partire dal prossimo 16 ottobre saranno pronte a ...

