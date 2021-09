SBK, a Jerez due tra le staccate più impegnative di tutto il Mondiale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il circuito Angel Nieto di Jerez de la Fronterà è pronto ad ospitare la SBK , per un decimo round stagionale attesissimo in termini di spettacolo ed incertezza di risultato . L'aspetto per il quale si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il circuito Angel Nieto dide la Fronterà è pronto ad ospitare la SBK , per un decimo round stagionale attesissimo in termini di spettacolo ed incertezza di risultato . L'aspetto per il quale si ...

Advertising

motosprint : #WorldSBK, macché #Razgatlioglu e #Rea: a Jerez è #Redding il favorito - Gazzetta_it : Sbk, sospiro di sollievo per Tom Sykes: dimesso dall’ospedale dopo l’incidente di Barcellona, ma è in dubbio per Je… - KartaSaputra7 : RT @gponedotcom: Grave trauma cranico per Tom Sykes, per Jerez pronto Laverty: Tom rimane in Ospedale a Barcellona sotto osservazione fino… - KartaSaputra7 : RT @gponedotcom: Chaz Davies rassicura tutti dopo l’incidente di Barcellona: Direttamente dalla sua stanza di Ospedale, il pilota gallese h… - KartaSaputra7 : RT @gponedotcom: Jerez: tra Toprak e Rea c’è molto più di un punto: Johnny si sta ritrovando a lottare contro la sua Kawasaki e Toprak lo s… -