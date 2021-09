Salute: 'A tutta vita', al via progetto per teenager su corretto uso tecnologie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Continua il percorso di “A tutta vita”, l'iniziativa ideata per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza delle buone abitudini e di un sano stile di vita. Protagonista della nuova edizione sarà il corretto utilizzo della tecnologia. Il progetto educativo ideato da Medtronic - azienda specializzata nel settore dei dispositivi medicali - in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e con l'Università degli Studi di Milano-Csr dopo il successo dello scorso anno, giunge alla seconda edizione con un duplice obiettivo: sensibilizzare i giovani sull'importanza di una vita equilibrata e promuovere corretti stili di vita volti a ridurre le dipendenze digitali oggi sempre più frequenti, soprattutto tra i giovani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Continua il percorso di “A”, l'iniziativa ideata per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza delle buone abitudini e di un sano stile di. Protagonista della nuova edizione sarà ilutilizzo della tecnologia. Ileducativo ideato da Medtronic - azienda specializzata nel settore dei dispositivi medicali - in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e con l'Università degli Studi di Milano-Csr dopo il successo dello scorso anno, giunge alla seconda edizione con un duplice obiettivo: sensibilizzare i giovani sull'importanza di unaequilibrata e promuovere corretti stili divolti a ridurre le dipendenze digitali oggi sempre più frequenti, soprattutto tra i giovani, ...

