Messi | ambientamento difficile a Parigi | non ha ancora trovato casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messi ambientamento

Golssip

Sono tutti rientrati il prima possibile e si sonoa disposizione, del resto anche la Roma non ... ' Matheus Henrique e Harroui sono ancora in fase di inserimento e di: il secondo ha ...L'attaccante francese ha avuto tanti problemi nell'al Barcellona, non riuscendo mai a esprimersi ai livelli di Madrid sia durante i due anni conche nelle prime partite di questa ...A Skysport hanno parlato del campione argentino che ha dimostrato disappunto a Pochettino non dandogli la mano dopo una sostituzione ...Si può criticare uno come Leo Messi? Evidentemente sì. E anche a Parigi, la terza delle sue case calcistiche, il numero 30 non è al riparo. A dimostrarlo c'è Le Parisien, che comincia già a punzecchia ...