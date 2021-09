Luca | Pixar prepara il cortometraggio sequel | Ciao Alberto

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A novembre approderà su Disney+ ildel film, che si intitolerà. Il film Disney/, diretto da Enrico Casarosa, si è rivelato uno dei maggiori successi dell'estate. Anche se la compagnia non ha ancora annunciato la possibilità di un vero e proprio, i deliziosi personaggi del film stanno per fare ritorno su Disney+ nelintitolato. Martedì, Disney ha annunciato tutti i nuovi film, programmi TV e speciali in arrivo su Disney+ come parte della celebrazione del Disney+ Day di quest'anno.è uno dei titoli in uscita su Disney+ nell'ambito dell'evento, che si ...