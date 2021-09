Isabella Ricci rivelazioni shock: “Voglio un uomo…pagatelo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nota dama del parterre femminile ha rilasciato delle sconvolgenti rivelazioni circa il suo percorso a U&D. Ecco cos’ha detto Isabella. L’ex modella negli studi MediasetLa dama del Trono Over – Isabella Ricci – si sta affermando sempre di più all’interno del programma. Il suo percorso a Uomini e Donne è iniziato verso la fine della scorsa edizione, occasione in cui è riuscita in pochi mesi ad esaltare la propria personalità, conquistando l’affetto del pubblico e degli opinionisti. Un po’ meno contenta della new entry è stata invece Gemma Galgani, la quale ha cominciato a soffrire la presenza della dama sin dalle prime puntate. La competizione nacque in occasione del corteggiamento di Aldo nei confronti di Isabella: il cavaliere si era dichiarato precedentemente per la dama ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nota dama del parterre femminile ha rilasciato delle sconvolgenticirca il suo percorso a U&D. Ecco cos’ha detto. L’ex modella negli studi MediasetLa dama del Trono Over –– si sta affermando sempre di più all’interno del programma. Il suo percorso a Uomini e Donne è iniziato verso la fine della scorsa edizione, occasione in cui è riuscita in pochi mesi ad esaltare la propria personalità, conquistando l’affetto del pubblico e degli opinionisti. Un po’ meno contenta della new entry è stata invece Gemma Galgani, la quale ha cominciato a soffrire la presenza della dama sin dalle prime puntate. La competizione nacque in occasione del corteggiamento di Aldo nei confronti di: il cavaliere si era dichiarato precedentemente per la dama ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne: famosa ex dama attacca Gemma Galgani, apprezza Isabella Ricci e parla di un suo eventuale ritorno - infoitsalute : Isabella Ricci, Uomini e donne/ La rivalità con Gemma s'infiamma 'Non m''interessa..' - infoitsalute : Isabella Ricci a Uomini e Donne per un motivo dopo un inedito passato - infoitcultura : UeD, frecciate in studio tra Gemma Galgani e Isabella Ricci - infoitcultura : Isabella Ricci, modella su Instagram: vestito cortissimo e gambe chilometriche, pazzesca -