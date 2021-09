I poliziotti statunitensi frustano i migranti al confine con il Messico | tra loro anche donne e bambini

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ialcon ila cavallo chealcon il. Le immagini diffuse dalla stampa statunitense arrivano a poche ore dal debutto del Presidente Joe Biden all’assemblea generale dell’Onu. “Sono immagini terribili – afferma la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki -. Non ho il contesto completo, ma restano inaccettabili”.chealcon ilper disperdere la folla. Un video che sta sconvolgendo in queste ore gli Stati Uniti. Nelle immagini si vedono gli agenti della polizia ...

Agenti federaliche usano le redini dei propri cavalli per colpire e respingere i migranti che tentano ... soldati eal confine tra Stati Uniti e... Afghanistan, intelligence: '...La scomparsa della blogger ha attirato l'attenzione dei mediadai primi giorni di ... Idovettero insistere affinché i due si separassero almeno per una notte. Il primo di ...Agenti federali statunitensi che usano le redini dei propri cavalli per colpire e respingere i migranti che tentano di attraversare il Rio Grande, al confine col Messico. Vere e proprie frustate che..Il pugno duro dei poliziotti texani che allontanano gli haitiani arrivati dal Messico scuote i Dem. Nuova grana per il presidente ...