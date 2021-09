Facebook annuncia il primo Portal con batteria | Punto Informatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Portal Go (10,1 pollici) è il primo smart display con batteria ricaricabile, mentre Portal+ (14 pollici) è la versione aggiornata del modello precedente. Facebook annuncia il primo Portal con batteria Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Facebook annuncia il primo Portal con batteria Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)Go (10,1 pollici) è ilsmart display conricaricabile, mentre+ (14 pollici) è la versione aggiornata del modello precedente.ilcon. Read MoreL'articoloilconproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Facebook annuncia il primo Portal con batteria - telefoninonet : Facebook annuncia i nuovi Portal Go e Portal Plus - fainformazione : Facebook annuncia i nuovi smart display Portal Go e Portal Plus (2a gen) Anche Facebook ha partecipato al florileg… - fainfoscienza : Facebook annuncia i nuovi smart display Portal Go e Portal Plus (2a gen) Anche Facebook ha partecipato al florileg… - AmePhenix : #Facebook annuncia i nuovi smart display Portal Go e Portal Plus (2a gen) -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook annuncia Facebook annuncia il primo Portal con batteria Il nuovo Portal+ ha invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 2160 1440 pixel e inclinazione regolabile (Facebook ha invece eliminato la possibilità di ruotare il display in verticale). ...

Covid, Pregliasco: "E' necessario coprire al meglio la popolazione, anche i più giovani" Apple Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Vaccini per under 12, Mele (pres. Simpe): 'E' ...

Facebook, Mark Zuckerberg annuncia evento per le 18:00 italiane: cosa presenterà? Everyeye Tech Lutto al GF Vip: "La nostra famiglia ha perso un amico" Lutto nella squadra del GF Vip. Con un messaggio colmo di tristezza, la pagina Facebook del reality di Canale 5 ha annunciato la scomparsa di Luca, storico membro della troupe. "Oggi la famiglia di Gr ...

Facebook annuncia i nuovi Portal Go e Portal Plus Facebook ha appena annunciato i nuovi dispositivi pensati per le videochiamate; si chiamano Portal Go e Portal Plus e arriveranno il 19 ottobre.

Il nuovo Portal+ ha invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 2160 1440 pixel e inclinazione regolabile (ha invece eliminato la possibilità di ruotare il display in verticale). ...Apple Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... ShareTwitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Vaccini per under 12, Mele (pres. Simpe): 'E' ...Lutto nella squadra del GF Vip. Con un messaggio colmo di tristezza, la pagina Facebook del reality di Canale 5 ha annunciato la scomparsa di Luca, storico membro della troupe. "Oggi la famiglia di Gr ...Facebook ha appena annunciato i nuovi dispositivi pensati per le videochiamate; si chiamano Portal Go e Portal Plus e arriveranno il 19 ottobre.