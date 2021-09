Eitan, lo zio paterno Or: "E' stata una scelta della nonna non vederlo per 40 giorni". Giovedì prima udienza a Tel Aviv (Di mercoledì 22 settembre 2021) La donna in un'intervista ha dichiarato di aver potuto vedere il piccolo solo il 29 giugno. Ma secondo gli zii è stata lei a voler restare in Israele Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) La donna in un'intervista ha dichiarato di aver potuto vedere il piccolo solo il 29 giugno. Ma secondo gli zii èlei a voler restare in Israele

