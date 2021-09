Dark Souls compie 10 anni! In attesa di Elden Ring From Software celebra l'inizio dei 'Souls' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ebbene sì, sono già passati 10 anni da quando FromSoftware ha lanciato il primo Dark Souls e lo studio ha voluto festeggiare il compleanno dell'amato gioco uscito il 22 settembre 2011. Il titolo ha una notevole importanza per l'intera industria dei videogiochi, poiché con Dark Souls ha avuto inizio il "filone" dei Souls con tantissimi altri titoli che sono stati ispirati dalle meccaniche dei giochi FromSoftware. Dark Souls, quindi, ha dato vita a un vero e proprio sotto-genere e lo ha perfezionato nel tempo, lanciando Dark Souls II, Dark ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ebbene sì, sono già passati 10 anni da quandoha lanciato il primoe lo studio ha voluto festeggiare il compleanno dell'amato gioco uscito il 22 settembre 2011. Il titolo ha una notevole importanza per l'intera industria dei videogiochi, poiché conha avutoil "filone" deicon tantissimi altri titoli che sono stati ispirati dalle meccaniche dei giochi, quindi, ha dato vita a un vero e proprio sotto-genere e lo ha perfezionato nel tempo, lanciandoII,...

Advertising

Titi7001 : RT @Twitch_Italy: Oggi sono 10 anni che i videogiochi si dividono in 'facili' e 'difficili, ma mai quanto Dark Souls'. ?? - maplewhite1912 : Gli articoli belli e gli anniversari che pesano - JankoDark : RT @Twitch_Italy: Oggi sono 10 anni che i videogiochi si dividono in 'facili' e 'difficili, ma mai quanto Dark Souls'. ?? - Twitch_Italy : Oggi sono 10 anni che i videogiochi si dividono in 'facili' e 'difficili, ma mai quanto Dark Souls'. ?? - svkiro : è il decimo anniversario di dark souls comunque ???? -