Cinema e teatri, la Pisana propone un aumento all'80% della capienza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Regione Lazio – "In sede di conferenza delle Regioni abbiamo proposto l'aumento all'80% della capienza delle sale di Cinema e teatri come condizione di partenza per arrivare gradualmente al 100% qualora la situazione epidemiologica lo consenta". Così Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione in rappresentanza della Regione Lazio alla seduta di oggi della Conferenza delle Regioni. "Crediamo – spiega l'Assessore – che la massiccia campagna di vaccinazione in atto, l'utilizzo del green pass e il rispetto delle regole Covid costituiscano delle idonee condizioni di sicurezza per l'estensione della capienza. Se da una parte la salute è la prima e fondamentale delle nostre preoccupazioni, dall'altra crediamo sia ...

