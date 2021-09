Ciclismo, incidente ai Mondiali: austriache contro un bus, una juniores in ospedale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Brutto incidente a margine dei Mondiali 2021 di Ciclismo, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Le ragazze della Nazionale Austriaca juniores, impegnate in una sessione di allenamento a Lovanio, sono finite contro un autobus della De Lijn. La collisione è avvenuta all’incrocio tra Brusselsestraat e la tangenziale della città studi di Lovanio. La polizia locale non ha voluto diffondere comunicazioni più dettagliate riguardo all’incidente. Leila Gschwentner avrebbe riportato la frattura di una clavicola e la lussazione di una spalla, come riporta Tuttobiciweb. Oggi va in scena la Team Relay (la crono-staffetta mista), domani ci sarà un giorno di riposo e poi da venerdì inizieranno le prove in linea, che culmineranno domenica con la gara riservata agli elite uomini. Foto: Lapresse ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bruttoa margine dei2021 di, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Le ragazze della Nazionale Austriaca, impegnate in una sessione di allenamento a Lovanio, sono finiteun autobus della De Lijn. La collisione è avvenuta all’incrocio tra Brusselsestraat e la tangenziale della città studi di Lovanio. La polizia locale non ha voluto diffondere comunicazioni più dettagliate riguardo all’. Leila Gschwentner avrebbe riportato la frattura di una clavicola e la lussazione di una spalla, come riporta Tuttobiciweb. Oggi va in scena la Team Relay (la crono-staffetta mista), domani ci sarà un giorno di riposo e poi da venerdì inizieranno le prove in linea, che culmineranno domenica con la gara riservata agli elite uomini. Foto: Lapresse ...

