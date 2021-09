Ballando con Le Stelle: svelato il cast ufficiale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ballando con Le Stelle sta per tornare con una nuova edizione. A metà ottobre Milly Carlucci su Rai 1 porterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a cimentarsi in pista come ballerini: confermati Morgan e Federico Fashion Style, insieme ad Arisa e Andrea Iannone. Il cast di Ballando con Le Stelle sembra essere finalmente al completo. Milly Carlucci, dopo aver lavorato a lungo per convincere diversi personaggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021)con Lesta per tornare con una nuova edizione. A metà ottobre Milly Carlucci su Rai 1 porterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a cimentarsi in pista come ballerini: confermati Morgan e Federico Fashion Style, insieme ad Arisa e Andrea Iannone. Ildicon Lesembra essere finalmente al completo. Milly Carlucci, dopo aver lavorato a lungo per convincere diversi personaggi Articolo completo: dal blog SoloDonna

