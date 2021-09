Ama | operazioni cimiteriali svolte in tempi programmati e previsti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Attualmente, tutte levengonoregolarmente da Ama, nei. Anche le tumulazioni delle ceneri (tipologia più comune di “seconda” sepoltura, che era stata differita in base a quanto imposto dalla curva in crescita dei decessi per la pandemia da Covid-19), infatti, sono tornate in linea con quanto previsto: dal 10 maggio al 19 settembre, infatti, sono state autorizzate 3.140 tumulazioni ceneri, recuperando così completamente l’arretrato. Lo comunica AMA SpA in riferimento ad affermazioni di esponenti politici, rilanciate dai media, che paventano difficoltà della Capitale nello svolgere le sepolture. Anche nel periodo di maggiore emergenza per la pandemia da Covid 19 (seconda ondata) e del conseguente picco dei decessi (oltre 6.130 decessi in più, pari a ...