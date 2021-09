Alessia Marcuzzi ormai è stata surclassata | Chi la sostituirà a Le Iene (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alessia Marcuzzi dopo il suo addio a Mediaset vive in serenità il periodo delle future scelte che indirizzeranno la sua vita professionale. Intanto la trasmissione cult Le Iene, condotta negli ultimi tre anni proprio dalla bravissima presentatrice romana, è pronta a ripartire senza di lei. Grandi novità per la conduzione, a chi spetterà? Alessia Marcuzzi-AltranotiziaAlessia Marcuzzi sembra una vittima della televisione di oggi. La televisione è sempre stata figlia e specchio dei tempi. Negli anni degli esordi era riflessiva, di qualità, perché vi era il tempo e gli autori per preparare programmi di elevato contenuto e chi era a casa aveva tutto il tempo di goderseli. Oggi il ritmo frenetico e caotico della nostra vita si è ripercosso anche sulla ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021)dopo il suo addio a Mediaset vive in serenità il periodo delle future scelte che indirizzeranno la sua vita professionale. Intanto la trasmissione cult Le, condotta negli ultimi tre anni proprio dalla bravissima presentatrice romana, è pronta a ripartire senza di lei. Grandi novità per la conduzione, a chi spetterà?-Altranotiziasembra una vittima della televisione di oggi. La televisione è semprefiglia e specchio dei tempi. Negli anni degli esordi era riflessiva, di qualità, perché vi era il tempo e gli autori per preparare programmi di elevato contenuto e chi era a casa aveva tutto il tempo di goderseli. Oggi il ritmo frenetico e caotico della nostra vita si è ripercosso anche sulla ...

Advertising

VittorioMastro8 : RT @GioCellRed: Non Francesca che ricorda questo momento super cult ed iconico della sua isola in cui pianse disperata per non aver conquis… - GioCellRed : Non Francesca che ricorda questo momento super cult ed iconico della sua isola in cui pianse disperata per non aver… - scemochileggeah : RT @divanomat: chiudete gli occhi e immaginatevi la bellezza di un grande fratello nip condotto da alessia marcuzzi e pieno di ventenni rec… - marcoMLI2015 : @OndeFunky Ma quale prevenuta… secondo te avrebbero mai messo Alessia Marcuzzi alla conduzione e 10 boni a caso ad alternarsi ogni puntata? - Amore4Zampe : Ecco chi ha stregato la bella conduttrice ???? -