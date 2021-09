VIDEO Fiorentina-Inter 1-3 | highlights | gol e sintesi | vittoria in rimonta per i nerazzurri

(Di martedì 21 settembre 2021) L’si conferma in un buon periodo di forma e conquista la secondaconsecutiva in campionato, espugnando lo stadio Artemio Franchi di Firenze e regolando lainper 3-1 grazie ai gol in rapida successione di Matteo Darmian e Edin Dzeko all’inizio della ripresa e alla marcatura di Ivan Perisic nel finale. Inutile di fatto la rete del vantaggio Viola firmata da Riccardo Sottil al 23? del primo tempo. Con questo risultato, isi portano momentaneamente in vetta alla Serie A 2021-2022 a quota 13 punti in attesa della risposta del Napoli contro la Sampdoria nel posticipo di giovedì. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi, match valido per la ...

Advertising

acffiorentina : Casa nostra. Il posto dove ci prepariamo prima di ogni battaglia. Da oggi il nostro spogliatoio ha un nuovo dressin… - acffiorentina : MATE CHALLENGE ?? ???? Martinez Quarta ?? Lucas Torreira ???? Chi fa il mate migliore? #ForzaViola ?? #Fiorentina - ACFFiorentinaEN : Roberto Baggio ????? #OnThisDay #ForzaViola ?? #Fiorentina - DucaAndrea85 : Oh Commisso... COMMISSOOOOO devo dirti una cosaaa!!! #FiorentinaInter #Fiorentina - milano_today : Video gol e sintesi partita Fiorentina-Inter 1-3 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Fiorentina

... come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming, e dunque ... 2 espulsioni e un rigore (le partite erano Romae Cagliari Genoa), poi una sfida del primo ...Sarà dunque una visione in diretta streaming, utilizzando dispositivi mobili come PC, ...del 2011 quando scende sul rettangolo verde di gioco dell'Artemio Franchi per dirigereLecce. ...L'Inter si conferma in un buon periodo di forma e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, espugnando lo stadio Artemio Franchi di Firenze e regolando la Fiorentina in rimonta per 3-1 ...Vittoria importantissima per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri giocano un primo tempo a bassissimi ritmi e si fanno schiacciare da una grande Fiorentina. Nel secondo tempo cala l'intensità dei v ...