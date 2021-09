Truffa Amazon, attenzione a questo messaggio che svuota il conto (Di martedì 21 settembre 2021) Arriva dal Codacons la notizia che gira in rete una mail Truffa che sfrutterebbe il marchio della nota piattaforma Amazon per svuotare il conto in banca Nuova minaccia agli utenti internet con una mail Truffa che, questa la segnalazione del Codacons, sfrutta il marchio di Amazon per carpire informazioni sensibili e poi svuotare il conto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 21 settembre 2021) Arriva dal Codacons la notizia che gira in rete una mailche sfrutterebbe il marchio della nota piattaformaperre ilin banca Nuova minaccia agli utenti internet con una mailche, questa la segnalazione del Codacons, sfrutta il marchio diper carpire informazioni sensibili e poire ilL'articolo proviene da Consumatore.com.

