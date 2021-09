Tre e più buone ragioni per il Mattarella-bis. Firmato Cicchitto (Di martedì 21 settembre 2021) Allo stato l’elezione del presidente della Repubblica è assolutamente imprevedibile. Su un piano personale, che ovviamente è del tutto ininfluente, esprimiamo la nostra preferenza. A nostro avviso la soluzione ideale sarebbe quella di prolungare la presenza di Sergio Mattarella e di mantenere la presidenza del Consiglio di Draghi fino al 2023. L’ipotesi Bettini ci sembra avventurosa e disastrosa. Questa nostra preferenza deriva da ragioni positive e da ragioni negative. La ragione fondamentale è costituita dal fatto che se l’Italia sta facendo cose positive sia sul terreno della pandemia che su quello dell’economia lo deve alla combinazione fra “questo” presidente della Repubblica e “questo” presidente del Consiglio. Il primo, Mattarella, è riuscito a interpretare e ad esprimere lo spirito profondo della nazione e ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Allo stato l’elezione del presidente della Repubblica è assolutamente imprevedibile. Su un piano personale, che ovviamente è del tutto ininfluente, esprimiamo la nostra preferenza. A nostro avviso la soluzione ideale sarebbe quella di prolungare la presenza di Sergioe di mantenere la presidenza del Consiglio di Draghi fino al 2023. L’ipotesi Bettini ci sembra avventurosa e disastrosa. Questa nostra preferenza deriva dapositive e danegative. La ragione fondamentale è costituita dal fatto che se l’Italia sta facendo cose positive sia sul terreno della pandemia che su quello dell’economia lo deve alla combinazione fra “questo” presidente della Repubblica e “questo” presidente del Consiglio. Il primo,, è riuscito a interpretare e ad esprimere lo spirito profondo della nazione e ...

Advertising

ZZiliani : Quattro anni di contratto. A 9 milioni netti, cioè 18 lordi, il che vuol dire 72 milioni di investimento. Pensavano… - NicolaPorro : ?? Le brutte notizie sui #vaccini, il gioco delle tre carte sull'#Irap e il caro bollette. Questo e altro nella… - PagliariniSte : Mi aiutate a far girare? Stiamo cercando tre giornalisti per tre ambiti diversi. ??Scientifico ??Economia ??E… - nel_pallone : Gli juventini che bistrattano l’1-1 di domenica non ricordano che all’ultimo confronto ne presero tre, in una parti… - andvaccaro : RT @Libero_official: Il report della #FondazioneCmcc sul #clima, le città italiane che rischiano 'di essere sconvolte': fino a tre mesi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre più Fiorentina - Inter: Skriniar, nuovi incroci con Vlahovic e Milenkovic ... anche perché Italiano è un allenatore molto preparato, in grado di creare più di qualche ... Il serbo ha due anni in meno ma (così come lo slovacco) sa disimpegnarsi bene sia in una difesa a tre, sia in ...

Stato Mafia, il processo più scombiccherato del mondo Mai si vide un processo più strampalato, mai si sono visti accomunati nella stessa aula e con la ... I tre non hanno mai negato di essere entrati in contatto con don Vito Ciancimino con lo scopo di ...

Una Ferrari (più o meno) costruita in casa, in 4 mesi e con mille dollari la Repubblica ... anche perché Italiano è un allenatore molto preparato, in grado di crearedi qualche ... Il serbo ha due anni in meno ma (così come lo slovacco) sa disimpegnarsi bene sia in una difesa a, sia in ...Mai si vide un processostrampalato, mai si sono visti accomunati nella stessa aula e con la ... Inon hanno mai negato di essere entrati in contatto con don Vito Ciancimino con lo scopo di ...