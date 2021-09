Serie A, Codacons diffida Dazn al rimborso degli utenti (Di martedì 21 settembre 2021) Il Codacons diffida Dazn e chiede il rimborso per gli utenti. “Dopo le polemiche insorte per i disservizi avvenuti durante la trasmissione delle partite della prima e seconda giornata della Serie A, la qualità della prestazione del servizio a pagamento di trasmissione video streaming online di Dazn continua a non essere all’altezza e crea non pochi malumori nei confronti degli utenti, arrabbiati e delusi, i quali minacciano disdette dell’abbonamento e rimborsi di quanto pagato” dice il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli. “Così durante la partita Napoli-Juventus di della scorsa terza giornata di campionato, in corrispondenza della rete di Koulibaly, che ha consegnato la vittoria alla squadra giocante in casa, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Ile chiede ilper gli. “Dopo le polemiche insorte per i disservizi avvenuti durante la trasmissione delle partite della prima e seconda giornata dellaA, la qualità della prestazione del servizio a pagamento di trasmissione video streaming online dicontinua a non essere all’altezza e crea non pochi malumori nei confronti, arrabbiati e delusi, i quali minacciano disdette dell’abbonamento e rimborsi di quanto pagato” dice il presidente delMarco Maria Donzelli. “Così durante la partita Napoli-Juventus di della scorsa terza giornata di campionato, in corrispondenza della rete di Koulibaly, che ha consegnato la vittoria alla squadra giocante in casa, ...

