Pagelle Fiorentina-Inter 1-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di martedì 21 settembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze i padroni di casa partono fortissimo e mettono sotto l’che si salva grazie a due parate straordinarie di Handanovic. Ma dopo venti minuti il fortino nerazzurro cade con Sottil che, quasi a porta vuota, ribadisce la palla in rete. Sul finale di primo tempo però la partita comincia a cambiare padrone, l’comincia a farsi pericolosa e nel secondo tempo, tra il 52? e il 55?, ribalta completamente il risultato: prima Darmian e poi uno stacco imperioso di Dzeko portano i ragazzi di Inzaghi sull’1-2. Nel finale l’espulsione di ...

Advertising

calciomercatoit : ??Subito le pagelle di #FiorentinaInter ??#Handanovic finalmente super! ??Male #Calhanoglu! - sportface2016 : #FiorentinaInter, le pagelle: #Handanovic torna Superman. Male #Fabbri - ArmandoAreniell : Fiorentina-Inter 1-3, le pagelle: Sottil non basta, Dzeko ancora decisivo - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Nico Gonzalez dal 7 al 5 in un baleno. Italiano, bisogna anche gestire - Ftbnews24 : ???? #Pagelle Fiorentina-Inter 1-2, Sottil illude ma è Inzaghi a vincerla #Fiorentina #GenoaFiorentina #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

Dragowski 6: sempre molto attento quando c'è da chiudere lo specchio della porta agli avversari. Una sicurezza il polacco, che può poco sulle reti degli avversari. Benassi 5.5: ...Lee il tabellino dell'anticipo della quinta giornata di Serie A tra- Inter, appena terminato. L'Inter vince in trasferta contro lanell'anticipo di questo turno ...Nastasic 6: L’impatto con la Serie A dopo quasi dieci anni non è dei più morbidi, ma la serata sembra favorevole alla Fiorentina, che ormai ci ha abituati a tenere in mano le redini del gioco.PAGELLE FIORENTINA DRAGOWSKI 6 Non si fa ingannare dalla punizione di Calhanoglu. Resta fermo e respinge con classe. Nei due gol dell’Inter non ha responsabilità.