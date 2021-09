I Soprano | Edie Falco ha recitato nel prequel I molti santi del New Jersey | ma la sua scena è stata tagliata

(Di martedì 21 settembre 2021) Il regista Alan Taylor ha svelato cheavevanel film Idel New, ma la suanon è nel montaggio finale. Nel film Idel New, ideato comedella serie I, avevaanche l'attrice, interprete di Carmela, ma il suo cameo è stato tagliato. A confermare il dettaglio è stato il regista Alan Taylor in una nuova intervista rilasciata al magazine NME. Il filmmaker, parlando di Idel New, ha dichiarato: "Senza rivelare troppo, ma quando si realizza un film non ...

Nel film I Molti santi del New Jersey , ideato come prequel della serie I, aveva recitato anche l'attriceFalco , interprete di Carmela, ma il suo cameo è stato tagliato . A confermare il dettaglio è stato il regista Alan Taylor in una nuova intervista rilasciata al magazine NME . Il ...Il resto del cast include Clive Owen ( The Knick ) eFalco ( I) nei ruoli di Bill e Hillary Clinton, Cobie Smulders ( How I Met Your Mother ) dell'esperta di media e opinionista Ann ...Il regista Alan Taylor ha svelato che Edie Falco aveva recitato nel film I molti santi del New Jersey, ma la sua scena non è nel montaggio finale. Nel film I Molti santi del New Jersey, ideato come pr ...Nel prequel de I Soprano anche Edie Falco aveva ripreso il suo ruolo per un piccolo cameo, ma la scena è stata tagliata al montaggio.