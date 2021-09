Acilia Aggredisce l’autista dell’Atac | sfonda la vetrata del bus a sassate e fugge

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 settembre 2021) Ostia – Oggi pomeriggio intorno alle 14 una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti controlli in zonaè intervenuta, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri, per un’aggressione ai danni di un autista Atac linea 016 avvenuta in via diall’altezza di via Capparoni. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia aggreditosul mezzo pubblico, per poi scendere, rompere un vetro con dei sassi e poi darsi alla fuga. Al momento sono in corso accertamenti da parte del personale intervenuto. Ulteriori indagini a carico dei Carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio