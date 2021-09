Ragazzina di 13 anni urtata da un bus mentre attraversa la strada a Udine

Advertising

sognoscettico : Di quella serie tv mi ha sempre preoccupata il fatto che un tizio sul punto di stuprare una ragazzina nel pilot sia… - phildancefc : RT @mariantferrante: @autocostruttore @Bobbio65M A Lecce, invece è morta una ragazzina di 16 anni perché si era vaccinata! - frihedo : una ragazzina stava per dirmi 'buonase-', io volendo evitare a tutti i costi il peso degli anni la fermo con 'CIAO' e lei 'ciao??' - francapilo63 : se a 20 anni mi dici che lo hai gia fatto 2 volte e tra 6 mesi ti fai un ritocchino, perchè sei piena di soldi , io… - DaniloServadei : Una ragazzina di 11 anni che matura, non è forte ma si fortifica, è orgogliosa, ha un gran forza di volontà, ha le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina anni

Repubblica Roma

L'autobus stava percorrendo la strada in direzione di piazzale Oberdan quando all'altezza del civico 79 ha urtato lamentre attraversava la strada. A seguito dell'impatto la 13enne ha ......- racconta la titolare Ornella Lococciolo - ma non mi sarei mai aspettata di festeggiare 30di ... Oggi sono contenta e soddisfatta di aver trasformato in realtà il mio sogno di'. Il ...All’ospedale Borella di Giussano sono chiusi ormai da qualche giorno i due ambulatori di ortopedia: mancano i medici, già due bandi deserti. Raccolta firme … È mancata all’età di 109 anni Maria Albert ...Il giovane, originario di Scalea, si è tolto la vita sabato scorso nella caserma di Chioggia, in Veneto, dove prestava servizio ...